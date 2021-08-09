Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat ilçesinde ve daha sonra ülkenin farklı yerlerinde başlayan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 1742 sosyal medya hesabı ile haber sayfaları ve 1347 web sitesini mercek altına aldı.

Sosyal medya hesaplarının ve internet haber sitelerinin incelenmesine yönelik sanal devriye çalışması sırasında 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek', 'devletin kurumlarını aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarının işlediği belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda kimliği tespit edilen 66 kişiden 5'i dün yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınan ve işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.