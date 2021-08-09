Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Camide kurulan taziye evinde 30 kişi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Diyarbakır’da ölen yakınları için cami bahçesinde taziye kuran aile, gelen 30 kişinin koronavirüse yakalanmasına sebep oldu. Durumu ağırlaşan 15 kişi hastanede tedavi altında.
Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde hayatını kaybeden bir kişi için ailesi caminin içinde bulunan taziye evinde taziye kurdu.
Taziyeye katılanlar üç gün sonra belirtiler üzerine test yaptırdı, 30 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Filyasyon ekipleri, testi pozitif çıkanların kendilerini evde izole etmesini istedi.
Ancak dün geç saatlerde 15 kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Diyarbakır Koronavirüs
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