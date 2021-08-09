29 Temmuz'da arkadaşlarıyla orman yangınlarıyla mücadele için Akhisar Orman İşletme Şefliğinden yola çıktı. İki arkadaşı Antalya'da alevlere müdahale ederken şehit oldu... Arazöz operatörü Mustafa Ali Köroğlu, Marmaris'te nöbetine devam ediyor.

"Artık kontrol altına aldık. Soğutma çalışması yapıyoruz, herhangi bir şey olmasın, herhangi bir yerden patlak vermesin diye. Uykusuz, nöbette bu işe devam ediyoruz."

"Ormanı sevgi korur, bekçi değil"

Yangını kontrol altına alındıktan sonra en önemli işlerden birinin soğutma olduğunu söyleyen Köroğlu, "En son duman tamamen kesilinceye kadar buradayız ve görevimizin başındayız. Şehit olan arkadaşlarımıza Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Çok zor, ikisi de ekip arkadaşım. Ben buraya göreve geldim, onlar Manavgat’a göreve gittiler. İki tane arkadaşımız şehit oldu orada" dedi.

Arazöz operatörü Mustafa Ali Köroğlu, şu mesajı da verdi:

"Bir sigarayı bir damla suyla söndürebilirsiniz ama o sigaradan çıkan yangını işte örnek 3 gün, 5 gün, bir haftada söndüremediğimiz zamanlar oluyor. Ormanı sevgi korur, bekçi değil."

Haber-kamera: Altan Ayhan