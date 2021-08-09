Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşın aşıya kolay erişmesi, sıkıntı ve zorluk yaşamaması için bugünden itibaren COVID-19 aşıları Rize genelindeki tüm sağlık tesislerinde randevusuz da uygulanacak.

Açıklamada, son günlerde il genelindeki vaka sayılarının hızlı şekilde artışa geçtiğine de dikkat çekildi ve şu bilgilere yer verildi:

"Bu durum, hastanelerimizde ve yoğun bakımlarımızda hasta sayılarına da ciddi manada yansımıştır. Bu hastalarımızın neredeyse yüzde 90'dan fazlasının ya hiç aşı olmamış ya da aşısını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu görmekteyiz."

"Virüse karşı halen elimizdeki tek ve en etkili güç aşı"

Açıklamada, Rize genelinde de hakim olan COVID formunun Delta varyantı olduğu ve gençlerde dahi ağır seyrettiğinin görüldüğü anlatıldı.

"Bununla beraber toplumsal hayatta neredeyse pandemiye yönelik etkin bir kısıtlamanın olmaması, özellikle düğün, kafeterya, lokanta ve benzeri toplu yerlerde maskeye dahi yeterince dikkat edilmeksizin bulunulması, toplumsal hareketliliğin aşırı artması, aktif tarım sezonunun yaşanıyor olması gibi birçok sebeple virüs hızla yayılım sürecine girmiştir. Virüse karşı halen elimizdeki tek ve en etkili güç olan aşı fırsatını asla kaçırmamalıyız. Çünkü net bir şekilde biliyoruz ki artık virüs hiç aşısını olmayan veya tamamlamayanlar arasında hızla yayılmakta ve ne yazık ki oldukça da ağır seyir göstermektedir."

Yoğun bakımda, henüz 20'li yaşlarda dahi hastalar bulunduğunun altı çizilen açıklamada, "Bu durum bizi çok derinden üzmektedir. Bir an önce zaman kaybetmeksizin aşı hakkı olan ama henüz aşısını olmamış ya da ikinci veya üçüncü doz aşısının zamanı geldiği halde herhangi bir sebeple olamamış tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeksizin aşı olmaya davet ediyoruz" denildi.