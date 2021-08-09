Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

"Seni almadan buradan kalkmayacağım"

Oğlu Ramazan' almadan HDP İl Başkanlığı binası önünden ayrılmayacağını söyleyen Mevlüde Üçdağ, şunları kaydetti;

"Anlatmak ve yaşamak bir değil. Çok zor bir acı. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. En büyük acı evlat acısı. Evladımı HDP kandırıp PKK'ya verdi. Oğlum, güvenlik güçlerimize teslim ol. Senin yolunu gözlüyorum. 4 yıl boyunca hiçbir şekilde senin peşini bırakmadım. 2 yıldır da HDP'nin önündeyim. Seni almadan buradan kalkmayacağım."

"Herkes anne ve babasının yanında"

Oğluna kavuşmak isteyen Ömer Tokay da, şöyle konuştu;

"Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlum, gel güvenlik güçlerine teslim ol. Herkes anne ve babasının yanında. Sen de gel güvenlik güçlerine teslim ol."