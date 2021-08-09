Kimi zaman metrelerce yükselen alevlere, kimi zaman ise yoğun dumana karşı savaş veriyorlar. O mücadeleler sırsında bazen de tehlikenin tam ortasında kalıyor.

O kahramanlardan biri de orman korucusu Yaşar Kozakbaş. Denizli Buldan'da çıkan yangında görevliydi.

Arkadaşları ‘ateşin içinden’ çıkarttı

Bir dal daha yanmasın diye canı pahasına mücadele ederken bir anda alevlerin ortasında kaldı. Kozakbaş o anları şöyle anlatıyor:

“Şöyle 100 metre civarında bir orman yolu var. Eğer bu yolu çıkarsam canımı kurtarabilirim ama basıp çıkamazsam ‘az helalim var’ der gideriz. Oraya bir koştum kaç dakikada koştum ben oraya çıktım çıkmamla zaten canım bitti."

Yaşar Kozakbaş, son anda arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ancak vücudunun büyük bölümünde 3'üncü derecede yanık oluştu.

Arkadaşlarının onu ateşin içinden çıkardıklarını söyleyen Yaşar Kozakbaş, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedavi görüyor.

Sağlık durumu ise her geçen gün daha iyiye gidiyor.



