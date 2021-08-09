Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop Valiliği kuvvetli yağışa karşı uyardı
Sinop Valiliği, yarın kentin batı bölgesinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Sinop'ta yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülen yağış, çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkili olacak.
Sinop Valiliğinin açıklamasında, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak Sinop
Son Haberler
- 16:45
- 16:41
- 16:35
- 16:26
- 16:21
Sıradaki Haber
Camide kurulan taziye evinde 30 kişi koronavirüse yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz