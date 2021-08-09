Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de heyelan yolu ulaşıma kapattı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de heyelan nedeniyle 2 tünelin girişi toprakla kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.
Artvin-Erzurum karayolunun yaklaşık 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkisi ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
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