Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Çağlar Doğru idaresindeki otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Nevşehir köprülü kavşağında E.D'nin kullandığı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Doğru hayatını kaybetti, araçtaki Erkut Kaya yaralandı.
Kaya, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Doğru'nun cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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