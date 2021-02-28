Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da ticari araç otobüse arkadan çarptı: 1 ölü
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tuzluca-Iğdır kara yolu Küllük köyü mevkisinde O.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyreden otobüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki Harun Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücüsü O.Y. ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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