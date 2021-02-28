Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Karamanlı Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılavuzlar köyünde COVID-19 vaka ve temaslılarında artış tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekipleri de köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
Sıradaki Haber
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz