Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Merkez üssü Kale ilçesi olan deprem 3,8 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 20.22'de meydana gelen deprem yerin 9,67 kilometre derinliğinde oldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Kale (Malatya)
Tarih-Saat : 28.02.2021, 20:22:41 TSİ
Enlem : 38.3053 N
Boylam : 38.7450 E
Derinlik : 9.67 km
Detay : https://t.co/moso3dp6uZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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