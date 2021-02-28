Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'de 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen karla örtülü 3 sığınak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin kırsalında yürütülen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 3 sığınak tespit etti.
Sığınaklar, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Bölgede, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
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