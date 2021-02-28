Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör zanlısı yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te, terör örgütü PKK soruşturması kapsamında aranan şüpheli yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıl Mahallesi'nde oluşturduğu yol kontrolünde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan M.K'nın, yapılan GBT sorgulamasında arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arandığı öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/KCK
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