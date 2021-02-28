Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya’da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için başlatılan çalışmada 37 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli makamlarca yakalama emri çıkarılan kişilerin gözaltına alınması için çalışma başlattı.
48 ekip ve 115 personelin katılımıyla, Antalya merkez ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya
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