Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Antalya'da uyuşturucu ticari yapanlara polis ekipleri operasyon düzenledi. 2 zehir taciri tutuklandı.
Antalya'da yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ham maddesi getirileceği bilgisi üzerine, Döşemealtı ilçesindeki uygulama noktasında zanlıların bulunduğu iki aracı polis ekipleri durdurdu.
Araçta yapılan aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan 6 kilo 560 gram sentetik madde ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan K.A. ve A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Gara şehidinin diploması ailesine verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz