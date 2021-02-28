Antalya'da yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ham maddesi getirileceği bilgisi üzerine, Döşemealtı ilçesindeki uygulama noktasında zanlıların bulunduğu iki aracı polis ekipleri durdurdu.

Araçta yapılan aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan 6 kilo 560 gram sentetik madde ele geçirildi.

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Gözaltına alınan K.A. ve A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.