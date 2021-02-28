Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak yaparak keyifli vakit geçiriyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseveri ağırlayan merkezde, hafta sonları yaşanan yoğunluk dikkati çekiyor.

Ilgaz Snowboard ve Kayak Öğretmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Özden Karagülleoğlu yaptığı açıklamada, kayak merkezinde bir hafta içinde kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetre daha artmasını beklediklerini söyledi.

Daha sonra hava sıcaklıklarının hızla yükseleceğini ifade eden Karagülleoğlu, "Bu nedenle kayakseverlerin son demlerini burada değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü çok hızlı bir erimeyle karşılaşacağız. Belki 1 belki 2 hafta sonra kayak sezonunu noktalamış olacağız. Tüm kayakseverleri karın tadını çıkarmaya Ilgaz Dağı'nın güzel doğasına bekliyoruz." diye konuştu.