Öğrenci gibi davranan dolandırıcılar, farklı illerden çok sayıda kişiyi ucuz İngilizce eğitim seti vaadiyle imzalattıkları senetlerle dolandırdı.

Öğrencilere “Kampanyamız var 5 bin liralık seti size 2 bin 500 liraya vereceğiz. İstemiyorsanız lütfen imzalayın. Öğrenciyim ben de, primimi alayım. Nasılsa 14 gün içinde cayma hakkına sahipsiniz” sözleriyle senet imzalattılar.

İddiaya göre, dolandırıcılar internet üzerinden vereceklerini vaat ettikleri eğitimi vermedi ve 15 gün sonra mağdurlardan ücret talep etti.

Öğrenciler korkuyor

Özellikle üniversitelilerin yoğun yaşadığı illerde çok sayıda mağdur bulunuyor.

Ailelerinin durumdan haberdar olmasından korkan öğrenciler, borçları arkadaşlarından aldıkları parayla ödüyor.

Ruhsat numarası olmayan sözleşmelere imza atılmamalı

Uzmanlara göre bu tür satışların yapılabilmesi için sözleşmede ruhsat numarasının olması gerekiyor.

Numarası olmayan sözleşmelere ise imza atılmaması uyarısı yapılıyor.