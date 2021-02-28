Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik devriye görevi yapan Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırçukur köyü Çöplüce mevkiindeki işletmede denetim gerçekleştirdi.

İşletmenin açık olduğunu ve alkollü eğlence yapıldığını belirleyen ekipler, işletme sahibi A.Ş. ile eğlence düzenleyen O.Ç, T.Ç, A.Y, N.T. ve N.Ç'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 469'ar lira olmak üzere 20 bin 814 lira ceza kesti.

Öte yandan, işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı öğrenildi.