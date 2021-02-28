Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlamada eğlence düzenleyenlere 20 bin 814 lira ceza
Gümüşhane'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek köyde eğlence düzenleyen 6 kişiye 20 bin 814 lira ceza kesildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik devriye görevi yapan Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırçukur köyü Çöplüce mevkiindeki işletmede denetim gerçekleştirdi.
İşletmenin açık olduğunu ve alkollü eğlence yapıldığını belirleyen ekipler, işletme sahibi A.Ş. ile eğlence düzenleyen O.Ç, T.Ç, A.Y, N.T. ve N.Ç'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 469'ar lira olmak üzere 20 bin 814 lira ceza kesti.
Öte yandan, işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs Tedbirleri
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