İstanbul'da etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı da artıyor.

Yaz aylarını kurak ve yağışsız geçiren İstanbul'da ocak ayı itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 19'lara kadar geriledi. İstanbul'da etkili olan son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı da yüzde 55'lere kadar yükseldi.

Bazı barajlarda su seviyesi yüzde 70'i geçti

Megakenti besleyen barajların seviyesi son 7 ayın zirvesini gördü. Bazı barajlardaki doluluk oranı yüzde 70 seviyesini geçti.

Kazandere Barajı'nda su miktarı 10 kat arttı. 6,8 olan su seviyesi yüzde 61,1'e yükseldi.

Elmalı Barajı'nda ise su seviyesi neredeyse üçe katlanarak yüzde 63,8'e çıktı.

Büyükçekmece'de ocak başında yüzde 17,7'ye düşen su oranı, yüzde 60'a yaklaştı.

Istrancalar'daki oran ise yüzde 23,4'ten yüzde 75,2'ye yükseldi.

Barajlardaki kırmızı alarm biriken karın erimesiyle son buldu. Doluluk oranının bahar ayında beklenen yağışlarla daha da artması bekleniyor.