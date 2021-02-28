İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla dün 10 ilçede "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 19 adreste gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 2 kilo 33 gram metamfetamin, 1 kilo 346 gram sentetik kannabinoid, 757 gram eroin, 417 gram esrar, 7 gram kokain, 21 adet suboxone, 7 adet ecstasy hap, 2 kilo 410 gram kimyasal madde, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 42 adet fişek ile 115 bin 975 lira ve 4 bin 410 dolar para ele geçirildi.