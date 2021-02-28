Kuraklık ve aşırı tüketim nedeniyle azalan yer altı su kaynakları, kaçak sondajlar nedeniyle de tehdit altında.

Manisa Gediz Ovası’nda kaçak sondajların da etkisiyle yer altı su kaynakları önemli oranda azaldı.

Geçmiş yıllarda 50 metrede ulaşılan suya, artık 300 metreyi aşan derinliklerde ulaşılır oldu.

Kuyular kurumaya yüz tuttu

Manisa’da içme suyu ihtiyacını karşılayan bazı kuyuların kurumaya yüz tutması nedeniyle, ilave sondajlar yapıldı.

Geçen yıl 230 adet sondaj ya kurudu ya da su seviyesi kritik noktalara geldi.

Tasarruf çağrısı yapıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Üreticilerin ise tarım alanlarında damlama sulama yöntemini tercih etmesi istendi.