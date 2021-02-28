Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 14:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi
İstanbul'da ekipler, haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Anadolu yakasında helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 36 araca toplam 7 bin 352 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cumartesi günü Anadolu yakasında 15.00-17.00 saatleri arasında helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Denetimleri kapsamında; trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 36 araca Karayolları Trafik Kanununun 4 ayrı maddesine istinaden toplam 7 bin 352 lira idari para cezası uyguladı.
Etiketler: Trafik
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