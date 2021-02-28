Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir aracın "drift" yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, araç sahibine kısıtlamaya aykırı davranması ve drift yapması nedeniyle toplamda 10 bin 169 lira para cezası kesti.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde bir otomobilin trafiğin aktığı esnada yola girerek drift yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü görülüyor.