Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes'te yerli ve yabancı ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.
Charter seferlerle Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.
İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'ndaki pistleri dolduran tatilciler, kar voleybolunun yanı sıra kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.
Tesislerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor.
Etiketler: Kış Sporları
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