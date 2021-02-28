Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri ve “Kumar oynamak, oynatmak, kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlamak" konularıyla ilgili ilçe genelinde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir işyerinde kumar oynandığı bilgisini alan ekipler, belirtilen adrese intikal etti.

Ekiplerin geldiğini gören bazı kişiler, kaçmaya çalışırken polislerce yakalandı.

Burada yapılan aramada iş yerinin salonunda büyük yuvarlak bir masa olduğu ve masanın yanında bulan sehpada yazboz diye tabir edilen ve üzerinde çeşitli isim ve rakamlar yazılı kağıt ve kağıda sarılı halde 750 lira bulundu.

İş yeri mühürlendi

Yine bu masa üzerinde kumar oynanmakta kullanılan bir deste iskambil kağıdı ile başka bir dolap içerisinde üzerinde rakamlar yazılı bir kağıda sarılı vaziyette 450 lira, 50 avro ele geçirildi.

Buradaki kişilerin üst aramasında da ele geçirilen 35 bin liraya da el konuldu.

İçerde bulunan 14 kişiye İl Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 48 bin 566 lira kesen ekipler, Kabahatler Kanunu uyarınca da bu kişilerden 12'sine 16 bin 32 lira olmak üzere 64 bin 598 lira cezai işlem uyguladı.

İş yeri sahibi 2 kişiye de ayrıca kumar oynatılmasına yer temin ettikleri gerekçesiyle işlem yapılırken iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.