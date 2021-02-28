Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı’na "Evcil Hayvan Odası"
İstanbul Havalimanı’nda "Evcil Hayvan Odası" hizmete sunuldu.
İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, havalimanının dış hatlar giden yolcu katında güvenlik kontrolü sonrasındaki alanda bulunan evcil hayvan odası ücretsiz hizmet verecek.
Bu noktada evcil hayvanlara konforlu bir seyahat deneyimi ve temel ihtiyaçlarını giderme imkanı sağlanacak.
Etiketler: İstanbul Havalimanı
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