Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans park halindeki kamyonlara çarptı: 3 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulans, park halindeki kamyonlara çarptı. Kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Osman Aydemir'in kullandığı ilçedeki özel bir hastaneye ait ambulans, Fethiye-Antalya kara yolunun Karaçulha mevkiinde yol kenarında park halindeki kamyonlara çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ambulans şoförü ile sağlık çalışanı Büşra Karakaya ve Büşra Demirkundak yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Aydemir ve Büşra Demirkundak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Sağlık Çalışanları
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