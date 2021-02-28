Onlar suçluların korkulu rüyası, zorlu operasyonların kahramanları.

Emniyet teşkilatının göz bebeği kadın özel harekat polisleri, Çankırı Polis Özel Harekat Merkezi’nde eğitim görüyor.

“Vatan aşkı cinsiyet ayrımı yapmaz”

Eğitimleri esnasında zorlu parkurları, aşılmaz denen engelleri bir bir geçen kadın özel harekat polislerinin en büyük motivasyonu ise vatan sevgisi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ekipler, “kadınlar yapamaz” denen mesleğin kadınlar tarafından yapılabildiğini gözler önüne seriyor.

"Bu işin cinsiyet meselesi değil şahsiyet meselesi olduğunu göstermek için buradayız. Bu şanlı teşkilat için canımız pahasına hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Zorlu eğitimlerden geçiyorlar

Kadın özel harekat polislerine herhangi bir toplumsal olay ya da terör durumunda neler yapmaları gerektiği profesyonel eğitimciler tarafından en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor.

Operasyonel taktik ve dağcılık, ileri seviye atış teknikleri, keskin nişancılık ve kule eğitimleri gibi 6 ay süren birçok zorlu eğitimden geçen kadın özel harekat ekipleri, eğitimleri sonrasında görev yerlerinde terörle mücadele edecek.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Ender Bediz