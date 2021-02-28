Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Büyük Mutlu köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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