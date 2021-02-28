İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte koronavirüs raporu düzenleyen yurt dışı bağlantılı suç örgütünü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma ile örgütün liderinin dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan Gürcistan uyruklu sosyal medya fenomeni olduğunu tespit etti.

Suç anları polis kamerasına yansıdı

Suriye uyruklu örgüt yöneticisinin ise doktor rolü yaparak test yaptırmaya gelen kişilerden sokakta veya turizm acentesi içerisinde sürüntü örneği aldığı, kişiler uzaklaştığında ise örneği çöpe attığı polis kamerasına yansıdı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Aktif görev yapan doktorların isimlerini kullanmışlar

Örgütün Sağlık Bakanlığının amblem ve logosunu kullanarak düzenledikleri rapordan 150 ile 300 dolar arasında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Bunun yanı sıra, test sonuçlarının ve raporun kare kod sistemiyle teyit edilmesi amacıyla internet sitesi kurdukları, raporun imza ve kaşe kısmında ise aktif olarak görev yapan doktorların isimlerini kullandıkları tespit edildi.

Çok sayıda delil ele geçirildi

Ekipler, İstanbul’da 8 adrese düzenledikleri operasyonda örgüt liderinin de aralarında bulduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ile test kitleri, binlerce sahte COVID-19 raporu ve yabancı şahıslara ait pasaport fotokopileri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.