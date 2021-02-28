Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Bolu Dağı'nda gece başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Sürücüler, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.
Karayolları ekipleri de bölgede karla mücadele çalışması başlatırken, trafik ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde ise sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye düştü.
Bolu Dağı'nın her iki yönünü kullanan sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerliyor.
Düzce kent merkezinde de yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji
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