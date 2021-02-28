Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından biri İzmit Körfezi'nde meydana geldi. İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan Üsküdar feribotu, şiddetli lodos nedeniyle 1 Mart 1958'de battı. 272 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan sadece 39 kişi kurtulabildi.

"Acısı hala ilk günkü gibi yüreğimizde duruyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Üsküdar Vapuru" faciasının 63. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, 1 Mart 1958’de Üsküdar gemisinin, İzmit Körfezi'nde batmasıyla 392 kişinin yaşamını yitirdiği olayın acısını hala yaşadıklarını belirtti.

Kazada ölenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara baş sağlığı dileyen Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

"Kocaeli tarihinde yaşanan bu büyük felaketin üzerinden tam 63 yıl geçti ama acısı hala ilk günkü gibi yüreğimizde duruyor. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan Üsküdar Vapuru faciasında yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları, bu kentin hafızasında ilelebet kalacaktır. Bu acıları rabbim milletimize bir daha yaşatmasın."

