Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de bir apartman karantinaya alındı
[Foto: Arşiv]
Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir apartmanda, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde alınan tüm tedbirlere rağmen Covid-19 vakalarının artış gösterdiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, vakalar nedeniyle Raşide Bibinzade Sokak'taki ilgili apartmanda karantina uygulamasına karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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