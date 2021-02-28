Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde alınan tüm tedbirlere rağmen Covid-19 vakalarının artış gösterdiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, vakalar nedeniyle Raşide Bibinzade Sokak'taki ilgili apartmanda karantina uygulamasına karar verildi.