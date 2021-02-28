Mersin’de Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, İstanbul ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile “Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi” yürütülüyor.

Proje kapsamında üniversitelerden gelen bilim insanları bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Çalışmalar esnasında, Erdemli ilçesindeki Alata Vadisi’ndeki sarp kayalık yamaçtaki mağarada 15’e yakın 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu.

Çok önemli buluntular

Aralarında insan, hayvan ve çeşitli geotik figürlerin yer aldığı kaya resimleri, bilim insanları arasında büyük heyecan yarattı.

[Fotoğraf: DHA]

Buluntuların önemine dikkat çekilirken, Latmos Dağları’ndaki kaya resimleri ile de benzerlik gösterdiği vurgulandı.

Bulunan resimlerin, Mersin’in bilinmeyen tarih öncesi dönemini aydınlatması hedefleniyor.