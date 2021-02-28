Mersin’de 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu
Mersin’de Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yürütülen çalışmalarda, bir mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu.
Mersin’de Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, İstanbul ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile “Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi” yürütülüyor.
Proje kapsamında üniversitelerden gelen bilim insanları bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar esnasında, Erdemli ilçesindeki Alata Vadisi’ndeki sarp kayalık yamaçtaki mağarada 15’e yakın 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu.
Çok önemli buluntular
Aralarında insan, hayvan ve çeşitli geotik figürlerin yer aldığı kaya resimleri, bilim insanları arasında büyük heyecan yarattı.
Buluntuların önemine dikkat çekilirken, Latmos Dağları’ndaki kaya resimleri ile de benzerlik gösterdiği vurgulandı.
Bulunan resimlerin, Mersin’in bilinmeyen tarih öncesi dönemini aydınlatması hedefleniyor.