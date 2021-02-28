Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli’de tedbirlere uymayan 578 kişiye ceza
Kocaeli’de koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 578 kişiye para cezası uygulandı. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.
Kocaeli’de, salgının yayılmasını önlemek için yapılan çalışmalar kapsamında dün 1158 iş yeri ve 15 bin 892 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, maske takmayan 89, yasaklanan yerlerde sigara içen 16, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 456, karantina tedbirlerine uymayan 7 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 9 ve çalışma saatlerine uymayan 1 iş yeri sahibine para cezası kesildi.
Aranan 86 şüpheli yakalandı
Denetimler esnasında çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli ekipler tarafından yakalandı.
Yapılan trafik denetimlerinde de 863 aracın kontrolü sağlandı.
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