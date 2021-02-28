Kocaeli’de, salgının yayılmasını önlemek için yapılan çalışmalar kapsamında dün 1158 iş yeri ve 15 bin 892 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 89, yasaklanan yerlerde sigara içen 16, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 456, karantina tedbirlerine uymayan 7 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 9 ve çalışma saatlerine uymayan 1 iş yeri sahibine para cezası kesildi.

Aranan 86 şüpheli yakalandı

Denetimler esnasında çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan trafik denetimlerinde de 863 aracın kontrolü sağlandı.