Dumlupınar Kaymakamlığı, Allıören köyünde uygulanan karantinanın 5 gün uzatıldığını açıkladı. Kararın alınmasının nedeni, pozitif vakalarda istenilen azalmanın olmaması.

Kaymakamlık, "Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla bu karar alınmıştır. Karantina altına alınan Allıören köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" açıklamasını yaptı.