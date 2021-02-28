Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 07:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Allıören köyünde karantina uzatıldı
[Fotoğraf: İHA]
10 gün karantinaya alınan Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Allıören köyünde karantina süresi 5 gün uzatıldı.
Dumlupınar Kaymakamlığı, Allıören köyünde uygulanan karantinanın 5 gün uzatıldığını açıkladı. Kararın alınmasının nedeni, pozitif vakalarda istenilen azalmanın olmaması.
Kaymakamlık, "Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla bu karar alınmıştır. Karantina altına alınan Allıören köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu
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