Kemer Hatun Mahallesi'ndeki 4 katlı binada bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairede yaşayan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Romanya uyruklu kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]