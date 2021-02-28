Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 03:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda binada yangın: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın çıktı. Yangında Romanya uyruklu bir kişi yaralandı.
Kemer Hatun Mahallesi'ndeki 4 katlı binada bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dairede yaşayan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Romanya uyruklu kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Yangın
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