Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Şöhret Akpınar ve akrabası Emre Pediz, kayıp hayvanlarını bulabilmek için 2 bin 276 metre yüksekliğindeki Akdağ'a çıktı. Bir süre sonra ikisi de kar nedeniyle kayalıklara düşerek yaralandı.

Akpınar ve Pediz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Arazinin elverişsiz olması nedeniyle bölgeye araçlarla ulaşım sağlanamadı. Yaya olarak yola devam eden ekipler, uzun süre sonra kayıp iki çobana ulaştı.

Yaralı olan iki çobana ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından olay yerine çağrılan helikopterle yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.