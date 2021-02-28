Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 04:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
Kocaeli'nde, kendisini polis olarak tanıtıp 210 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de bir kişinin 210 bin lira değerinde altın ve nakit parasını kendisini polis olarak tanıtan kişilerce alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, A.Ö'yü Şanlıurfa'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Şüphelinin dolandırıcılık suçundan 6 kaydı bulunuyor.
Etiketler: Dolandırıcılık
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