İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de bir kişinin 210 bin lira değerinde altın ve nakit parasını kendisini polis olarak tanıtan kişilerce alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, A.Ö'yü Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin dolandırıcılık suçundan 6 kaydı bulunuyor.