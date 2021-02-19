"Sosyal medya üzerinden gelen linke tıkladı, 9 bin lirasından oldu"

"İlaç siparişi verdi, 75 bin lira dolandırıldı"

"İndirimli ürün satma vaadiyle 37 kişiyi dolandırdılar"

Böyle haberlere her gün rastlamanız mümkün. Sosyal paylaşım ağları, dolandırıcılık örnekleriyle dolu. Kötü niyetli kişiler bu platformlarda fırsat kolluyor.

Biraz şüphe ve dikkatle dolandırıcıların ağına düşmekten kurtulabilirsiniz. Peki, dolandırıcıların yöntemleri neler ve biz ne yapabiliriz?

Yakınınızmış gibi davranıp para isteyebilirler

Sosyal medyada açtıkları hesaplarla başının belada olduğunu söyleyen, bir yakınınızmış gibi davranan kişiler “acil” olduğunu iddia ederek para isteyebilirler. Size gönderilen hesap numaralarına kesinlikle para yatırmayın.

Piyasa fiyatının çok altında satışa sundukları ürünleri pazarlayabilirler. Alacağınız ürünün piyasa değeriyle karşılaştırmasını yapmanız yararınıza olacaktır.

Güvenilir olduğuna dair sertifikası (SSL) bulunmayan sitelerden alışveriş yapmayın. Yoksa elektronik sigara siparişi verdiğinizde “tahta kalp” alabilirsiniz.

Tanınmayan kişilerden gelen e-postalara şüpheyle yaklaşın

Tabii bir de mailinize gelen mesajlar var.

"48 saat içerisinde hesabınızı güncelleyin, çekilişten para kazandınız hemen formu doldurun, hesabınız saldırı altında şifrenizi değiştirin, herkese devlet yardımı veriliyor şu linke tıklayın..."

Tanınmayan kişilerden gelen e-postalara mutlaka şüpheyle yaklaşmalısınız. Bu tür e-postaların eklerini kesinlikle açmamalısınız.

Derhal suç duyurusunda bulunun

Dolandırıcılar, kurumsal bir hesapmış görünümü veren linkler paylaşabilirler. Linkleri dikkatle inceleyin, şüpheleniyorsanız tıklamayın, kişisel bilgilerinizi girmeyin.

Her ortamda farklı şifre kullanmayı tercih etmelisiniz.

Kendini polis, savcı gibi tanıtanlara karşı da dikkatli olun. Hiçbir kamu görevlisi sizden hesap numarası, para veya altın istemez. Bu kişilere asla itibar etmeyin.

Dolandırıcılık mağduru olursanız derhal suç duyurusunda bulunun.