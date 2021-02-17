Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 23:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan aşı dolandırıcılığına ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı dolandırıcılığına ilişkin açıklama yaptı.
Koca, "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin" açıklamasında bulundu.
Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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