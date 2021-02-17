Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 7 bin 325 yeni vaka
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi, 649 hasta belirlendi. 86 kişi vefat etti. 7 bin 209 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1193 oldu, 7 bin 209 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.
[Grafik: TRT Haber]
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