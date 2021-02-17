Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. COVID-19’a karşı zaman kaybetmeyin" dedi.