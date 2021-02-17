Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aşılama hafta sonu da devam edecek
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. COVID-19’a karşı zaman kaybetmeyin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Koca, "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. COVID-19’a karşı zaman kaybetmeyin" dedi.
Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dâhil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. COVID-19’a karşı zaman kaybetmeyin. pic.twitter.com/bsNcLvnes0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2021
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