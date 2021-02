Kızıl Gezegen’in gizemlerini çözmek üzere NASA tarafından Mars’a gönderilen uzay aracı Perseverance, Mars yüzeyine inişini tamamladı. Tüm dünya bu anları canlı olarak takip etti.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X