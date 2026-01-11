Hafif Yağmurlu 4.4ºC Ankara
TRT Haber 11.01.2026 10:22

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusu, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), Kuzey Ege’de öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden itibaren, Batı Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

