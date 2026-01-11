Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), Kuzey Ege’de öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden itibaren, Batı Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.