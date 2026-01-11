Ankara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından paylaşılan son verilere göre, Ankara il genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve karla karışık yağmurun yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerine kadar etkisini artıracak

MGM'den yapılan açıklamada, yağışların özellikle sabahın ilk saatleri ile öğle saatleri arasında etkisini artıracağı öngörülüyor. Yağışların, şehrin kuzey ve batı ilçelerinde daha yoğun olması beklenirken, yüksek kesimlerde yağışın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği bildirildi.

Fırtına ve Lodos Uyarısı

Yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (saatte 40-60 kilometre, yüksek kesimlerde ise 70 kilometre) şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın özellikle sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini artırması ve akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışın beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan Meteoroloji yetkilileri; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Hava sıcaklıklarının ise yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinde seyredeceği kaydedildi.