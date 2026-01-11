Ambulans uçak kalp hastası bebek için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 aylık Down sendromlu Hiranur F, solunum ve kalp rahatsızlığı nedeniyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Kalp yetmezliği gelişmesi üzerine bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçağa alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Açıklamada, sürece katkı sunan Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım, Pediatrik Kardiyoloji ve Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi ekiplerine teşekkür edildi.