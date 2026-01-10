Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.01.2026 22:09

Hatay'da kanalizasyon hattına beton döken firmanın faaliyetleri durduruldu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kanalizasyon hattına çimento harcı döken beton mikserinin bağlı olduğu firmanın faaliyetleri durduruldu.

Aksaray Mahallesi'nde plakası henüz belirlenemeyen beton mikserinin kanalizasyon hattına çimento harcı döktüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda beton mikserinin bağlı olduğu firmaya üst sınırdan idari para cezası uygulanarak faaliyetleri durduruldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Antakya'da kanalizasyon hattına beton döken firmanın faaliyetlerinin durdurulduğunu belirterek, HATSU ekiplerinin hat üzerinde temizlik ve onarım çalışmalarına başladığını aktardı.

Öntürk, "Kimse Hatay'da verdiğimiz bunca emeğin üzerine beton dökemez. Kuralları ihlal eden her adımın karşılığı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen beton mikseri sürücüsüne 21 bin 765 lira idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
İzmir'de endemik bitki türü keşfedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:14
İletişim Başkanı Duran, Fenerbahçe'yi tebrik etti
22:44
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 Filistinliyi öldürdü
22:52
Türkiye'nin 'İyilik Gemisi' Sudan için yola çıktı
22:44
Milli Savunma Bakanı Güler, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile görüştü
22:36
ABD'de, ICE polisine tepki olarak düzenlenen protestolarda en az 30 kişi gözaltına alındı
22:08
İzmir'de endemik bitki türü keşfedildi
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
FOTO FOKUS
Hatay'da kanalizasyon hattına beton döken firmanın faaliyetleri durduruldu
Hatay'da kanalizasyon hattına beton döken firmanın faaliyetleri durduruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ