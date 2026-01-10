Çok Bulutlu 7.8ºC Ankara
Türkiye
AA 10.01.2026 21:11

ABD'de Superman'i dünyaya tanıtan çizgi romanın nadir kopyası, 15 milyon dolara satıldı

ABD'de Superman karakterini dünyaya tanıtan 1938 tarihli çizgi romanın nadir nüshası, kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı.

ABD'de Superman'i dünyaya tanıtan çizgi romanın nadir kopyası, 15 milyon dolara satıldı

Superman’i dünyaya tanıtan "Action Comics No. 1" çizgi roman serisinin 1938 tarihli ilk sayısının nadir bir kopyası, ismini açıklamak istemeyen bir koleksiyoncu tarafından 15 milyon dolara satın alındı.

Satış, ABD merkezli bir açık artırma firması ile bir koleksiyoncu platformunun işbirliğinde gerçekleştirildi.

Bu fiyat, "Superman No. 1" serisinin Kasım 2025’te düzenlenen bir açık artırmada 9,12 milyon dolara alıcı bulmasıyla kırılan rekoru geride bıraktı.

İlk defa piyasaya sürüldüğü 1938'de 10 sente satılan çizgi roman, aralarında Superman'in bulunduğu çeşitli karakterlerin öykülerini anlatan bir derlemeydi.

Uluslararası çizgi roman, sektöründe eski yıllara ait ve iyi korunmuş kopyalarının "bulunması en zor örnekler" olduğu ve piyasada oldukça yüksek fiyata alıcı bulabildiği biliniyor.

ABD
